مستشفى تاكنس يستقبل جرحى وقتلى في حادث مروري لمهاجرين غير شرعيين

أخبار ليبيا24- خاص

استقبل مستشفى تاكنس العام (127 كلم) شرق مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء 18 شخصاً بين وفيات ومصابين جراء حادث مروري مروع لسيارة تقل مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالمستشفى رشيد أبوبكر لـ”أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن الحداث المروري وقع في بلدة الخروبة بالطريق الصحراوي شرق البلاد.

وأضاف أبوبكر أن المستشفى استقبل المصابين وقدم الإسعافات الأولية لهم، وقام بتحوليهم إلى مستشفيات المرج وبنغازي.

وأشار مسؤول مكتب الإعلام بالمستشفى إلى أنه تم التحفظ على خمسة جثامين للوفيات في مستشفى المرج.