صحة الوفاق تبحث عقد مذكرة تفاهم مع الشركات المصنعة للقاح كورونا

أخبار ليبيا 24

بحثت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، الاثنين، عقد مذكرة تفاهم مع الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية قالت الوزارة، أن وكيل الوزارة لشؤون الإمداد والمشروعات عقد اجتماعا مع مندوبي تلك الشركات في ليبيا وتم الاتفاق على مبدأ التعاون من أجل الصالح العام، ووضع آلية للتنسيق بين الوزارة والشركات المصنعة للقاحات؛ لتقديم العروض متضمنة الخطة الزمنية كاملة، وذلك لإجراء مذكرات التعاقد وعرضها على الإدارة القانونية، ودعا الوكيل الشركات إلى الالتزام بسرعة الإنجاز؛ لما يمثله الموضوع من أهمية.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف توفير الأدوية التخصصية ومواد التشغيلية لمراكز العزل والمتمثلة في مشغلات أجهزة التحليل “بي سي آر”، بالإضافة إلى الأكسجين المسال، ومشغلات الكلى.

واتفق الطرفان على وضع خطة مستعجلة للتعاون مع الوزارة لتوفير الأدوية التخصصية، خاصية علاج الأورام.