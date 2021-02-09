رحيل الفنان إسماعيل العجيلي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

توفي، اليوم الثلاثاء، الفنان الليبي إسماعيل العجيلي، وبحسب مصادر صحفية متطابقة توفي العجيلي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الفنان إسماعيل العجيلي يعد أحد أهم نجوم المسلسلات الليبية، وهو بطل المسلسل الكوميدي الاجتماعي “الخال إسماعيل”، الذي جسّد من خلاله يوميات المواطن الليبي.

العجيلي دخل قلوب الليبيين بخفة ظله وأدائه الرائع، حيث عرفته خشبة المسرح محباً وعاشقاً ومتيماً، وقدم العديد من الأعمال الفنية على مدار 40 عاماً من العطاء بداية من تخرجه بمعهد التمثيل سنة 1974 في الدفعة الثالثة.