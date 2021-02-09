ديوان المحاسبة البيضاء يبحث مشروعات مدينة بنغازي

أخبار ليبيا24

بحث رئيس ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء عمر عبدربه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري مشروعات مدينة بنغازي المتعاقد عليها والأخرى التي يزمع التعاقد عليها من جانب اللجنة التسييرية للبلدية.

واستعرض الاجتماع بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة عقود لجنة استقرار بنغازي علي ابحيري ولجنة دراسة وفحص العقود المسبقة بديوان المحاسبة العشوائيات التي اعترت المدينة وضواحيها.