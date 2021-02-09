خدوجة صبري تنعى الفنان إسماعيل العجيلي 

9 فبراير، 2021 10:40 م
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أخبار ليبيا 24

نعت الفنانة الليبية خدوجة صبري الفنان إسماعيل العجيلي الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء،  متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق مصادر صحفية متطابقة.

ونشرت خدوجة صبري في تدوينة لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، صورة تجمعها بالفنان الراحل، الذي يوافق غدًا الأربعاء 10 فبراير ذكرى ميلاده، وعلقت قائلة: “اني نستنه الليله لين تجي الساعة 12 ليلا زي كل عام بيش نكلمك نقولك كل سنة وأنت طيب عيد ميلاد سعيد يا سمعة الله يرحمك يا عشرة العمر وداعا”.

يذكر أن الفنان إسماعيل العجيلي يعد أحد أهم نجوم المسلسلات الليبية، وهو بطل المسلسل الكوميدي الاجتماعي “الخال إسماعيل”، الذي جسّد من خلاله يوميات المواطن الليبي.

العجيلي دخل قلوب الليبيين بخفة ظله وأدائه الرائع، حيث عرفته خشبة المسرح محباً وعاشقاً ومتيماً، وقدم العديد من الأعمال الفنية على مدار 40 عاماً من العطاء بداية من تخرجه بمعهد التمثيل سنة 1974 في الدفعة الثالثة.

 

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9 فبراير، 2021 10:40 م
34

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