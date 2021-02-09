حارس الأهلي بنغازي يعلن عودته للتمارين

9 فبراير، 2021 10:13 ص
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أخبار ليبيا24

عاد الحارس الأول لفريق الأهلي بنغازي مراد الوحيشي إلى التمارين لأول مرة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الترجي التونسي في رابطة الأبطال الأفريقية.

وكتب الوحيشي، تغريدة على تويتر، أكد فيها العودة إلى التمارين ضمن صفوف الفريق الذي دخل في معسكر استعدادي بالقاهرة قبل مواجهة فريق موتيما بيمبي الكونغولي في ذهاب دور الـ32 مكرر لكأس الكونفدرالية الأفريقية في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.

وقال الوحيشي، “الحمد لله العودة إلى التمارين بعد غياب 35 يومًا للإصابة في مباراة الترجي”.

هذا وأعلن الأهلي بنغازي، أن فريقه الأول رفع من وتيرة الاستعداد في معسكره بالقاهرة للقاء فريق موتيما بيمبي الكونغولي، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة تؤهله إلى دور المجموعات بثاني أهم بطولة قارية على صعيد الأندية بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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9 فبراير، 2021 10:13 ص
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