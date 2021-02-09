حادث سير يودي بحياة ثلاثة مهاجرين مصريين قرب الخروبة

أخبار ليبيا 24

لقى ما يقارب 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 13 آخرين يحملون الجنسية المصرية من المهاجرين غير الشرعيين إثر حادث سير مروري بالطريق الصحراوي قرب الخروبة شرق البلاد.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا24، قال مسؤول مكتب الإعلام بمستشفى المرج، عبدالسلام الجالي، إن المستشفى استقبل 16 حالة بينهم ثلاثة وفيات، لافتاً أن المستشفى يتلقى فيه العلاج ستة مصابين فقط، في حين تم تحويل باقي الحالات إلى بنغازي.

وفي سياق متصل قالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ أخبار ليبيا24، أن المستشفى استقبل خمسة مصريين مصابين جراء حادث مروري لمهاجرين غير شرعيين ببلدة الخروبة بالطريق الصحراوي.

وأوضحت البرغثي، أن المصابين يقبعون بغرفة العناية الفائقة يتلقون الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم التعرف على أربعة منهم وبينهم مجهول الهوية.

يذكر أن سيارة تقل مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية تعرضت لحادث مروري بالطريق الصحراوي نتج عنه مصابين وقتلى.