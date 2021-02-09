توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الاتصالات والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الاتصالات والمعلوماتية توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

واتفق الطرفان على القيام بالدور الإنساني والهام للاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي في مجال البحث والتعرف على مفقودي الأزمات والحروب والحالات الإنسانية بشكل متطور تقنياً وفنياً في مجال الطب الشرعي وتحديد وحماية المقابر الجماعية.

إضافة إلى الاتفاق على الكشف عن الجثث مجهولة الهوية واستعادة الرفات وأخذ عيناتها ومطابقتها لعينات أسر الضحايا وإنشاء بنك رسمي للبيانات الجينية وتحاليل الحمض النووي ودعم الجهات المختصة في تحديد هوية الجثث للأغراض القضائية.

وينص الاتفاق على تدريب المهارات للكوادر الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية خاصة وأن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تمتلك الخبرات والدعم اللوجستي ما يؤهلها أن تكون شريكاً داعماً للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وللنهضة الوطنية بوصف العموم خدمة للصالح العام وترسيخ لمبدأ التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.