تعليم الوفاق تعلن استئناف الدراسة بعد فحص المؤسسات التعليمية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق استئناف الدراسة بعد فحص المؤسسات التعليمية والتأكد من جاهزيتها وفقاً لشروط التي وضعتها اللجنة الاستشارية العلمية.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنها لن تلجأ إلى الإيقاف مجددا إلا في حالة الإغلاق التام، مشيرة إلى أنه جرى فحص أكثر من 5500 مدرسة واستكمال شروط العودة الدراسية فيها.

ونوهت الوزارة إلى أن ولي أمر الطالب سيتمكن من فحص وضعية أي مدرسة من ناحية الشروط الصحية من خلال رابط إلكتروني خاص بذلك.

وكانت وزارة التعليم في حكومة الوفاق أعلنت في 20 يناير المنصرم إيقاف الدراسة لكافة الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من السبت 23 يناير 2021.

وأكدت الوزارة في رسالة موجهة إلى مراقبو التعليم – تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منها – أنه تقرر تأجيل العودة المدرسية إلى 06 فبراير من العام الجاري.

وأفادت وزارة التعليم في حكومة الوفاق أن التأجيل حتى تتمكن فرق العمل الميداني من تقييم جاهزية جميع المدارس مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف والتأجيل تم بعد التشاور والتنسيق مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا وحرصها على ضرورة استكمال جميع المدارس لكافة التجهيزات والتحضيرات لاستقبال الطلبة والتلاميذ بما يضمن العودة وفق الإطار الوبائي.