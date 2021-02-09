بسبب اعتصام حرس المنشآت النفطية..شركة الخليج توقف الإنتاج بحقل السرير النفطي

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر مطلع بشركة الخليج العربي للنفط اليوم الثلاثاء أنه بسبب اعتصام جهاز حرس المنشآت النفطية في طبرق منذ اكثر من 20 يوم تم إطفاء حقل السرير النفطي وتخفيض الإنتاج إلى حوالي 30 ألف برميل يومياً من حقل مسلة.

وأضاف المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن الشركة واجهت عديد المشاكل الفنية بسبب اعتصام جهاز حرس المنشآت النفطية في طبرق ومنع دخول النواقل النفطية لشحن النفط الخام من ميناء الحريقة النفطي بطبرق.

وأوضح المصدر أن عدة مشاكل فنية تواجه إدارة الشركة وغرامات مالية بالعملة الصعبة تكلف الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط بسبب تأخير دخول النواقل النفطية الراسية بمنطقة المخطاف بميناء الحريقة النفطي بطبرق.

وأفاد المصدر أن شركة الخليج ليست طرفاً في دفع رواتب أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية ولكنها بذلت جهدًا مع الجهات المختصة للإفراج عن رواتبهم المتوقفة.