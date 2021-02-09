الاتحاد الليبي للملاكمة يوافق على نقل بطولة المرحوم (عبدالسميع مخلوف) إلى بنغازي

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أعلن الاتحاد الليبي للملاكمة على فكرة تنظيم بطولة المرحوم (عبدالسميع مخلوف) ونقلها إلى مدينة بنغازي.

وذكر رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف بهلول في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الاحتراف إلى أن الموافقة على نقل البطولة بناء على رغبة بعض الملاكمين من الرعيل الأول المرافقين للمرحوم ورغبة عائلته.

وأكد بهلول أنه تمت الموافقة على ذلك على أن تكون في نفس التاريخ وعلى رئيس لجنة المحترفين أخذ العلم بذلك والتنسيق مع الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية من أجل إقامة البطولة في بنغازي.