الأخضر يهزم بالتعاون ويواصل انتصاراته في الممتاز

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واصل فريق الأخضر انتصاراته في الدوري الممتاز وحقق فوزه الثاني تواليا وجاء هذه المرة على حساب ضيفه التعاون بنتيجة 1-0.

سجل هدف الأخضر الثمين في مباراة احتضنها ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لحساب الجولة الثانية من المسابقة المهاجم محمد الدرسي ” نملة ” بداية الشوط الثاني.

وجاءت المباراة سريعة وشهدت فرص من الطرفين إلا أن الأخضر كان الأكثر إصرارًا على الفوز ونجح في الخروج بالفوز.



وبهذه النتيجة أضاف الأخضر نقاط جديدة إلى رصيده ليتصدر مجموعته الأولى مؤقتا بـ 6 نقاط من مباراتين فيما واصل التعاون نتائجه السلبية بفقدانه لثاني مبارياته في البطولة ليبقى دون رصيد بعد جولتين.

وكان الأخضر قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب الصداقة 2-0 بينما خسر التعاون أولى جولات المسابقة أمام خليج سرت 2-1 .