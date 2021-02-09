أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر مطلع من ميناء الحريقة النفطي بطبرق لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء أن أكثر من ربع مليون دولار غرامة تأخير دخول ناقلتا نفط بميناء الحريقة طبرق.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن هناك ناقلتا للنفط الخام متواجدتان بمنطقة المخطاف بميناء الحريقة النفطي في طبرق ومنعت من الدخول بسبب اعتصام عدد من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في طبرق مطالبين برواتبهم المتأخرة من شهر سبتمبر من عام 2019.

وأوضح المصدر أن إحدى الناقلات النفطية الأولى ( MALIBU ) رست بمنطقة المخطاف في يوم 24 من يناير الماضي لشحن مليون برميل من النفط الخام ووجهتها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن الناقلة النفطية الثانية ( FRONT CRUISER) والتي رست بمنطقة المخطاف يوم 31 من يناير الماضي لشحن مليون برميل ولم تحدد وجهتها بسبب عدم دخولها على رصيف ميناء الحريقة النفطي.

وأفاد المصدر أنه حتى اليوم الثلاثاء لم يفك الاعتصام للسماح بدخول الناقلتين للرسو على أرصفة ميناء الحريقة النفطي بطبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط وتم تخفيض الإنتاج بسبب هذا الاعتصام.