وصول 50 مليون لتر بنزين إلى ميناء بنغازي البحري

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت شركة “البريقة لتسويق النفط والغاز”، عن إتمام ناقلتيْ وقود تفريغ شحنتيهما المقدّرتيْن بـ50 مليون لتر من البنزين.

وبحسب بيان الشركة؛ فقد غادرت ناقلة الوقود “سيرينا” منصّة الرصيف النفطي ببنغازي، بعد أن أنهت عمليات ضخ وتفريغ 28 مليون لتر من منتج وقود بخزانات مستودع رأس المنقار، كما أنهت أيضًا السفينة “مونت ايفريست” تفريغ كامل شحنتها المقدّرة بـ 22 مليون لتر من الوقود، وتتأهب للمغادرة.

وأفادت الشركة، في بيانها، أن هذه العملية تأتي ضمن نشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري للمنطقتين الوسطى والشرقية، المستكملة من إدارة عمليات منطقة بنغازي من خلال مُنسقية التسهيلات البحرية وغرفة التحكم بالموقع بالمتابعة والإشراف.