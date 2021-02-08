نواب ليبيون يطالبون بتوحيد مجلس النواب وتغيير رئاسته تخوف من تمسك عقيلة صالح بالسلطة ورئاسة البرلمان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت عضو مجلس النواب الليبي انتصار اشنيب، المنعقد في مدينة بنغازي، أن أعضاء مجلس النواب لديهم توجه حقيقي لتوحيد المجلس تحت رئاسة واحدة.

شنيب أكدت – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 – على إصرارهم للقيام بالاستحقاق القادم للمصادقة على حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت إن “مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد وهناك توجه كبير لتوحيد المجلس تحت رئاسة واحدة وإصرار شديد من النواب على ذلك للقيام بالاستحقاق القادم وهو المصادقة ع حكومة الوحدة الوطنية”.

وأعربت العضو عن “تمنياتها للحكومة القادمة بأن تكون حكومة تكنوقراط من مهامها الرئيسة ملف كورونا والعمل على الانتخابات القادمة”.

من جهته، تخوّف عضو مجلس النواب المقاطع محمد الرعيض من تمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالسلطة ورئاسة البرلمان.

ورداً على سؤال أخيار ليبيا 24 حول ما إذا عقيلة سيوجه دعوة للأعضاء لعقد جلسة في بنغازي وهل ستلبون الدعوة، الرعيض أكد “بالتأكيد عقيلة متمسك بالبقاء في السلطة، وأنه لا يريد انعقاد لمجلس النواب بدون قيادته، وأنه يعرف في أول جلسة سيتم تغير رئاسة المجلس وبعدها سيصبح نائب مقاطع “.