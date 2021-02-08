نجدة بنغازي تقبض على “يايا” أحد المتهمين في قتل أحد عناصر جهاز الظواهر السلبية
أخبار ليبيا24
كشف قسم النجدة والتحري الجنائي اليوم الإثنين القبض على أحد المتهمين في مقتل أحد عناصر جهاز الظواهر السلبية عندما استهدف رتل تابع للجهاز في أغسطس من العام الماضي.
وأضاف القسم أنه بعد إحالة المحضر تم تكليف وحدة التحري والقبض بالقسم بالتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء الأشخاص والذين تبين بأنهم جميعا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية وبعضهم تجار مخدرات.
وأوضح قسم النجدة والتحري الجنائي أنه تم تحديد أماكن المطلوبين وتحركاتهم حتى تم تحديد مكان أحد هؤلاء المجرمين القتلة وتم إعداد كمين محكم ومداهمة هذا الشخص والمعروف بلقب “يايا”.
وأشار القسم إلى أنه تمت مداهمة المتهم وضبطه في منطقة القوارشة وعند التعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدى مركز شرطة العروبة في الكثير من المحاضر ومطلوب لقسم المرور كونه تهجم الأيام الماضية على المرور بالرماية وضرب أحد أعضاء المرور وأيضا مطلوب لدي التحريات العامة ومطلوب لدي المدعي العام العسكري والشرطة العسكرية.
يشار إلى أن رتلًا تابعًا لجهاز الظواهر السلبية لغرض المجاهرة بالأمن وبالتحديد أثناء مرورهم من منطقة السرتي تعرض لرماية كثيفة من أشخاص ذوي سوابق ومطلوبين ، توفي على إثرها أحد العناصر الموجودين في الرتل فتحي الصويعي.