نجدة بنغازي تقبض على “يايا” أحد المتهمين في قتل أحد عناصر جهاز الظواهر السلبية

أخبار ليبيا24

كشف قسم النجدة والتحري الجنائي اليوم الإثنين القبض على أحد المتهمين في مقتل أحد عناصر جهاز الظواهر السلبية عندما استهدف رتل تابع للجهاز في أغسطس من العام الماضي.

وأضاف القسم أنه بعد إحالة المحضر تم تكليف وحدة التحري والقبض بالقسم بالتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء الأشخاص والذين تبين بأنهم جميعا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية وبعضهم تجار مخدرات.

وأوضح قسم النجدة والتحري الجنائي أنه تم تحديد أماكن المطلوبين وتحركاتهم حتى تم تحديد مكان أحد هؤلاء المجرمين القتلة وتم إعداد كمين محكم ومداهمة هذا الشخص والمعروف بلقب “يايا”.