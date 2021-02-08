مجلس النواب يدعو لجلسة تشاورية للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة

8 فبراير، 2021 11:06 م
31

أخبار ليبيا24

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة التشاورية والتي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الإثنين المقبل.

وأوضح صالح في بيان أن الاجتماع سيكون لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن الجمعة ترحيبه بتكوين سلطة تنفيذية مؤكدًا أنها انتصار الشعب الليبي.

وتمنى صالح التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

يشار إلى أن القائمة الثالثة فازت في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.

الوسوم
8 فبراير، 2021 11:06 م
31

مقالات ذات صلة

الصغير يعلق على قرار شكشك حول وقف قرار إيفاد موظفين بخارجية الوفاق

9 فبراير، 2021 12:51 ص

تحدّيات أمنيّة جديدة تستدعي ضرورة منع المتطرّفين من نشر الرّعب والذّعر

8 فبراير، 2021 11:30 م

لافروف يُحادث المنفي ودبيبة ويؤكد دعم روسيا لليبيا

8 فبراير، 2021 10:59 م

نجدة بنغازي تقبض على “يايا” أحد المتهمين في قتل أحد عناصر جهاز الظواهر السلبية

8 فبراير، 2021 10:31 م
زر الذهاب إلى الأعلى