لافروف يُحادث المنفي ودبيبة ويؤكد دعم روسيا لليبيا

أخبار ليبيا24

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، أكد خلالها استعداد موسكو مع السلطة الجديدة في ليبيا.

وفي بيان للخارجية الروسية، فقد لافروف أجرى اتصالين هاتفيين مع المنفي ودبيبة، هنأنهما بتسلمهما منصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

وأشار لافروف إلى أن موسكو كانت من العواصم الأولى التي رحبت بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مشددًا على أن أمامها تنفيذ مهمات غير سهلة، متمنيا النجاح في هذا العمل.

ووفقًا للخارجية الروسية؛ فقد أكد لافروف استعداد روسيا للعمل البناء مع السلطة الليبية الجديدة، بهدف التجاوز الأسرع للأزمة بالبلاد.

كما شدد لافروف حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا.