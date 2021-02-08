طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض للحرارةعلى غالب المناطق

أخبار ليبيا 24 – طقس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة أيام، أن يسود طقس متقلب على أغلب المناطق مع نشاط للرياح الجنوبية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا، وتكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

يكون الطقس غائم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، تتحول مساء اليوم إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 20 و26 درجة، وتصل على أبونجيم إلى 29 درجة، وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

الخليج سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

الطقس يكون غائم جزئيا، والرياح تكون جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها 50 كيلو متر في الساعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 20 و26 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

يكون الطقس قليل الغيوم، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول غدا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الغد على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

يسود الطقس أجواء مشمسة إلى قليلة الغيوم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية فشمالية شرقية، والحرارة القصوى تترواح بين 26 و28 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على غالب المناطق.