سيف النصر: نتجه لعقد جلسة للنواب في صبراتة برئاسة الأكبر سنًا سيف النصر: القاعدة هي حصول القبول على الحكومة الجديدة في الداخل لحسم الاعتراف في الخارج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس أيمن سيف النصر، إن الهدف من التئام مجلس النواب كان توحيد مؤسسات الدولة سابقًا واستعادة زمام المبادرة في يد السلطة المنتخبة لتتمكن من أداء دورها في توحيد البلاد والعمل على إنجاز الاستحقاقات الهامة.

سيف النصر ذكر “الآن الأمر أصبح أكثر أهمية، سلطة جديدة واعدة بالنسبة لليبيين الذين يحبون دائماً التغيير وهذا دأب الشعوب، حيث أنها دماء جديدة قد تأتي بحلول أخرى”.

وتابع “شخصية رئيس الحكومة قد تأتي بتشكيلة مُقنعة بالنسبة لكافة الأطراف السياسية المتنافسة وبالتالي تُهيئ المزاج العام لقبولها وتُمكن من إحلال السلام في مرحلة قياسية رغم أن الكثير يشكك أنه الفترة المتاحة لهذه الحكومة قد لا تستطيع فيها أن تحقق كثير من الإنجازات”.

وأشار إلى أن القاعدة هي حصول القبول في الداخل لحسم الاعتراف في الخارج، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر يبقى الحصول على الشرعية المحلية.

وأكمل “كلنا رأينا خلال السنوات الماضية أن حكومة الوفاق عانت من إشكالية الحصول على ثقة مجلس النواب الذي يمنح الشرعية وبالتالي بقت حكومة في البيضاء وحكومة في طرابلس، وتَشتت يصل إلى بعض القضايا في القضاء الليبي والذي أثر سلباً على أداء الحكومة ولم يمكنها من فرض سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة”.

ولفت إلى أنهم في مجلس النواب المنعقد في طرابلس حاولوا جعل مجلس النواب يلتئم وتناسوا وجود مجلسين للنواب أحدهما في طرابلس والآخر في طبرق، مضيفاً أنهم اعتبروا أن المجلس واحد وأن الأعضاء المنتخبون عن ليبيا في 2014م هم من يمثلون مجلس النواب.

واستكمل “وذهبنا إلي غدامس واضطررننا لمحطة إضافية في طنجة واتفقنا على آليات جمع المجلس وحضر ما يقارب 127 نائب بين طنجة وغدامس ولكن للأسف كان هناك تنازع حول المقر الذي سيؤول إليه مجلس النواب ومن سيقود المرحلة ورغبة المناطق في أن تقود المرحلة”.

واستطرد “الآن أعتقد بعد تجلي الصورة في وجود رئيس المجلس الرئاسي من المنطقة الشرقية ورئيس الحكومة من المنطقة الغربية، فالجميع يقبل أن يكون رئيس مجلس النواب من المنطقة الجنوبية، هذا يعتبر تحصيل حاصل للكثيرين وقد يمر ببعض التحديات ولكنها ليست تحديات كبيرة”.

وواصل “الآليات التي قد تفرضها الظروف قد تحل المشكلة، وجود حكومة الآن أو مشاورات حول حكومة وحدة وطنية حافز كبير لكثير من النواب ليحصلوا على فرصة المشاركة لمناطقهم”.

وحول ما إذا كان هناك اعتراض من أعضاء مجلس النواب في طرابلس في أن تكون الجلسة القادمة في سرت بدون رئاسة كلاً من رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة كما يرغب جزء معين من أعضاء نواب طبرق، أجاب بأن المبدأ اقترب .

وأضاف أنه يمكن الوصول إلى منتصف الطريق مع ما طلبه الـ77 نائب والذين منهم نواب من طبرق ونواب من طرابلس، مبيّنًا أنهم اتفقوا على الاجتماع في صبراتة برئاسة الأكبر سنًا ومقرر الأصغر سنا هي مسألة ليست لإبقاء هذا الرئاسة لفترة طويلة.

وأضاف “يمكن أن نقول أن هذه الجلسة نفسها تكون جلسة لاختيار قيادة جديدة، وتحديد المقر بعد ذلك يكون في أكثر من مقر، وقد تكون سرت أيضًا أحد الأماكن التي يجمع فيها مجلس النواب في المراحل القادمة، بمعنى الوصول إلى قرارات عندما يكون النقاش بين النواب بعيد عن الضغوط حيث أن معظم الضغوط الآن خفت عن النواب وأعتقد يمكن الوصول إلى هذا الرأي”.

واستكمل “لذلك أنا أتصور البدء بصبراتة بالعدد الذي يمثل النصاب لاختيار قيادة جديدة أو حتى تحديد موعد لانتخاب قيادة جديدة خلال أسبوع أو اثنين مسألة تمكن مجلس النواب من استعادة وجودة وتصدر المشهد ويقوم بالاستحقاقات ومنها منح الثقة للحكومة القادمة”.

وأردف “البداية لازم تكون بتفاهم والاتفاق على أن تكون الجلسة بصبراتة لأن العدد الأكبر الآن وهو الـ77 نائب نفسهم، وهو عدد أكبر من عدد المجموعات المختلفة في طرابلس وطبرق والمجموعة التي لم تذهب لطرابلس ولا لطبرق بسبب الحرب”.

واسترسل “الآن أصبح العدد الأكبر هو مختلط من كل هذه الأطراف من النواب في مجموعة الـ77 نائب التي اتفقت على أن تعقد الجلسة برئاسة الأكبر سناً في صبراتة، واستمرار الضغط والتواصل في هذا الاتجاه مع الحالة الواعدة الحالية وهي أن هناك حكومة قادمة والظروف بدأت تتحسن حتى اللجنة العسكرية 5+5 أصبحت تؤدي عملها بأكثر أريحية”.

واستدرك “هذا لا يعني أنك تذهب بالكامل إلى سرت أو إلى مكان غير مضمون فيه مثلاً الخدمات اللوجستية والتأمين وهذا أحد المخاوف لدى عدد كبير من النواب، بينما العدد الأكبر من طبرق قَبَل أن يأتي إلى صبراتة”.

وأوضح أنه بالفعل هناك مجموعة من النواب في طبرق ترفض العمل تحت قيادة مؤقتة في صبراتة، وكذلك مجموعة من نواب طرابلس يريدون عقد جلسة في طرابلس ويرفضون غير ذلك.

وفي الختام نوّه إلى أن: “المسألة أن 77 نائب من الطرفين والطرف الثالث الذي لم يلتحق بأي منهما قرروا يذهبوا إلى صبراتة وبالتالي مجموعات صغير هي التي تحاول أن تمتنع وهي تشكل في مجملها عدد مؤثر يمنع الوصول للنصاب”.