تسييري طبرق يبحث مع شركة الخليج صيانة طريق مزدوج بالمدينة

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عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اجتماعًا مع رئيس شركة الخليج للنفط فضل الله احتيتة؛ وذلك لمناقشة مشروع صيانة الطريق المزدوج، من بوابة المثلث إلى مدخل فندق دار السلام بطول (8) كم.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع تم خلاله مساهمة شركة الخليج في مساعدة البلدية بتسليم الخرائط الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة رواتب جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأكد رئيس شركة الخليج أن الاتصالات جرت مع المؤسسة الوطنية للنفط، وأن رواتب جهاز الحرس ستكون جاهزة خلال أيام.

يُشار إلى أن الاجتماع حضره أعضاء مجلس الإدارة للشركة أشرف العبار، وعبد المطلوب صالح أبو بكر بن عامر، وعضو المجلس التسييري عبد الكريم بوطابونة، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، وعضو مجلس الشورى علي عبد العالي.