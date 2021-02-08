تحدّيات أمنيّة جديدة تستدعي ضرورة منع المتطرّفين من نشر الرّعب والذّعر

أخبار ليبيا24- آراء حرة

تنامت أنشطة الجماعات الإرهابيّة في أفريقيا، واستطاعت تلك الجماعات تنفيذ الكثير من العمليّات والهجمات الإرهابيّة مُستغلّةً التعقيدات الإثنيّة والقبليّة كذلك الثّغرات الأمنيّة وسوء الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، لتوسّع نفوذها وتجنّد عناصر جديدة فمن المعروف أنّ التطرّف والإرهاب ليسا سوى نتيجة ارتفاع معدّلات الفقر والفساد بين أبناء المجتمع.

ومثالٌ على ذلك منطقة جنوب الصحراء الكبرى الّتي تعرف باسم منطقة الساحل أيضًا، وهي تضمّ بعض أفقر دول العالم: مالي ونيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وجميعها شهدت هجمات مسلّحة وأعمال تمرّد، وتعاني أجزاء واسعة من هذه المنطقة من القحط بدرجات متفاوتة ومن الفقر والبطالة والفساد إضافة إلى وجود مناطق شاسعة خارج سيطرة الحكومات.

هذه الأوضاع المتردّية دفعت بالعديد من الجماعات الإرهابيّة مثل حركة الشباب وأنصار الشّريعة وداعش والقاعدة وغيرها من فرض سيطرتها وتنفيذ العمليّات الإرهابيّة المختلفة والتّهريب والابتزاز.

وتجدر الإشارة، في سياقٍ متّصل، أنّ الجماعات المتطرّفة تستغلّ جائحة فيروس كورونا المستجد لتجنيد المزيد من العناصر والقيام بهجمات ذات دوافع عنصرية وعرقية وسياسية.

إذ حذّر رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أنّ تنظيم القاعدة لا يزال يثبت صلابته رغم فقدانه عدد من قادته، وأنّ تنظيم داعش الإرهابي الّذي خسر دولته المزعومة في سوريا والعراق يسعى إلى إعادة تشكيل قدراته في شنّ عمليّات إرهابيّة، موضحًا أنّ التنظيمات المتطرّفة تمكّنت من تطوير إمكانيّات في الفضاء الإلكتروني والتواصل مع جماعات الجريمة المنظمة.

وهذا ما استدعى في المقابل ضرورة أن تركّز استراتيجيّات مكافحة الإرهاب على منع المتطرّفين من استغلال سواحل أفريقيا ونشر الرّعب والذّعر في قلوب الشّعوب، والتّصدّي للتحديّات الأمنيّة المعقّدة الجديدة مثل التهديدات الإلكترونيّة والقدرات التكنولوجيّة الّتي تزيد من أخطار الإرهاب على السكان المدنيين في أفريقيا والعالم.