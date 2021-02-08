تأجيل دربي بنغازي في الجولة الثالثة للدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي عن جدول مباريات الأسبوع الثالث ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم من مرحلة الذهاب للمجموعتين الأولى و الثانية للموسم الرياضي 2020 – 2021 .

وستنطلق يوم الأحد المقبل الموافق للرابع عشر من فبراير الجاري مباريات المجموعة الأولى بلقاء التعاون والهلال بملعب أجدابيا، وشباب الجبل والأخضر بملعب شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة البيضاء، وتتواصل الجولة الإثنين الموافق للخامس عشر من فبراير بمباراة واحدة يستضيف فيها خليج سرت نظيره الأنوار، وتختتم لقاءات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى الثلاثاء للسادس عشر من فبراير بمباراتين يستضيف في الأولى الصداقة منافسه نجوم أجدابيا على ملعب شحات، و في الثانية يلتقي دارنس ضيفة التحدي على ملعب درنة، هذا وتم تأجيل لقاء قمة المجموعة الذي يجمع الأهلي بنغازي والنصر بسبب مشاركة الأهلي في الكونفديرالية الإفريقية .

وستنطلق مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية يوم الأحد الرابع عشر من فبراير الجاري بلقاء يجمع الوحدة و السويحلي بملعب طرابلس، وتتواصل مباريات الجولة يوم الإثنين الخامس عشر من فبراير بإقامة مباراتين الأولى تجمع رفيق والاتحاد على ملعب صبراتة، والثانية تجمع المدينة ولاتحاد المصراتي بطرابلس .

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من فبراير بثلاث مواجهات حين يلتقي الأهلي طرابلس و الشط بملعب طرابلس، ولقاء الخمس والمحلة بملعب الخمس، وأخيرًا الأولمبي يستضيف أبوسليم بملعب الزاوية .