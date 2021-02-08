القنطري  والشلماني يتفقدان ملعب طرابلس قبل زيارة الكاف

أخبار ليبيا 24

قام رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني بجولة تفقدية لملعب طرابلس الدولي للوقوف على جاهزيته قبل ساعات من وصول وفد الكاف.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم قد كشف أن وفد من الاتحاد الأفريقي الـ “كاف” سيبدأ زيارة إلى ليبيا في 9 فبراير الجاري، لمدة 3 أيام.

وكان الكاف قد فُرض الحظر على الملاعب الليبية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية مما تسبب في إبعاد المنتخبات الليبية والأندية بلعب مبارياتها خارج ليبيا منذ ما يقرب 4 سنوات.