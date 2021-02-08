العمليات الانتحارية.. أسلوب جبان للإرهابيين في ليبيا

أخبار ليبيا24

لطالما انتهج داعش، منذ ظهوره في ليبيا، أساليب جبانة لتحقيق أهدافه التوسعية داخل الأراضي الليبية التي كان يطمح إليها قبل اندحاره منها خائبًا ذليلًا أمام صمود الليبيين.

وقد اتبع التنظيم الإرهابي “تكتيكات قذّرة” لاستهداف كل من أعتبره سدًا وعقبة أمام أوهامه التوسعية لبناء “دولة الخلافة” المزعومة، أسفرت عن إزهاق العديد من الأرواح البريئة وإصابة آخرين، حيث برز ذلك في العديد من العمليات الانتحارية، التي نفّذتها عناصره المتطرفة الانتحارية، إمّا بالأحزمة الناسفة وسط الحشود وإمّا بالسيارات الملغومة بالمتفجرات التي يقودونها.

وفي، واحدة من تلك الهجمات الانتحارية، التي نفّذها داعش في ليبيا، قبل نحو ثلاث سنوات الهجوم الذي نفّذه انتحاري بسيارة مفخخة على بوابة للقوات المسلحة الليبية في منطقة التسعين شرق مدينة سرت يوم السبت 10 فبراير 2018، إذ أسفر ذلك الهجوم الغادر، عن إصابة أربعة جنود بإصابات متفاوتة، إضافة إلى تدمير عدد من السيارات التابعة للبوابة في موقع التفجير.

وكانت بوابة التسعين منطقة تماس بين القوات المسلحة المرابطة آنذاك شرق سرت وقوات “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق، التي كانت مرابطة في سرت وجوارها.

وفي تلك الفترة، أفاد مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة، بأن الهجوم الانتحاري، حدث عند تمام الساعة التاسعة صباحًا في ذاك اليوم، حيث قاد الانتحاري سيارة دفع رباعي نوع “جيب” نحو البوابة وفجر نفسه داخلها.

وكانت عناصر داعش الإرهابية الفارة من سرت تتحرك في المناطق الصحراوية المحيطة بالمدينة، والتي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية.

ولعدم قدرته على المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة؛ فقد اتبع داعش أسلوب العمليات الانتحارية، والذي ينفذه شخص مخدوع بأن الطريق إلى الجنة يكمن عبر ذلك.

هذا الهجوم الإرهابي، لم يكن الانتحاري الأول، الذي تتعرض له نقاط تابعة للقوات المسلحة الليبية وأجهزة الأمن، كما أنه لم يكن أسلوبًا انفردت به داعش، لكنه كان أسلوبًا انتهجته الجماعات المتطرفة لتعويض خسائرها، إذ شهدت ليبيا، قبل ظهوره، أول هجوم انتحاري، يوم 22 ديسمبر2013، حينما فجّر انتحاري نفسه داخل سيارة نقل كانت تحمل المئات من المتفجرات أثناء وصوله إلى بوابة برسس شرق بنغازي، ما أدى إلى مقتل 13 من عناصر الأمن والقوات المسلحة، وبعدها باتت العمليات الانتحارية ظاهرة متصاعدة في أماكن أخرى من البلاد.

وعلى الرغم من هذا النهج، فلم تستطع الجماعات الإرهابية في نهاية الأمر في قدرتها على البقاء في أغلب المناطق في ليبيا، إذ وبعد عمليات الملاحقة التي نفّذتها القوات المسلحة في الصحراء والمدن، بات التهديد الإرهابي محدودًا، حيث استطاعت القوات المسلحة ضرب الخلايا النائمة لداعش وعناصره الفارة في مختلف المناطق، والتي كان آخرها العملية النوعية في سبتمبر 2020 في حي عبد الكافي بمدينة سبها.