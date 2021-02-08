الصلابي: اختيار السلطة الجديدة انتصار لصوت العقل والحكمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، المدعو علي الصلابي، توصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اختيار قيادة السلطة التنفيذية المؤقتة بالانتصار لصوت العقل والحكمة، وطي لصفحة الخلاف والاقتتال.

الصلابي دعا – في تصريحات لموقع “عربي21” القطري – الليبيين إلى الالتفاف حول القيادات السياسية الجديدة المنتخبة بطريقة ديمقراطية وشفافة من طرف الليبيين وبإشراف من الأمم المتحدة، قائلا “على الجميع طي صفحة الخلاف والاقتتال ويندرج في الحل السياسي القائم على التدافع الديمقراطي الشفاف، وأن يسهم في إنجاز مصالحة حقيقية ترسخ السلم الأهلي”.

ورأى أنه لا يمكن لأي ليبي وطني عاقل إلا أن يدعم خيار الحل السياسي، الذي انتهى إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، من خلال تنافس أربع قوائم على قيادة المرحلة الانتقالية حتى انتهى الأمر إلى فوز قائمة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة، مُطالبًا القيادة الجديدة، التي تحظى بقبول دولي، أن توسع دائرة الحوار وتسعى لتشكيل حكومة تعكس ألوان الطيف الليبي ولا تستثني أحدًا.

وفيما يخص اشتراط منح السلطة التنفيذية الجديدة ثقة مجلسي النواب في طبرق وطرابلس، قال الصلابي “نحن نتحدث عن سلطة جديدة منتخبة بإشراف دولي، وجاءت وفق منطق تنافسي حقيقي، ولا بأس في أن تعود لأخذ الثقة من لجنة الحوار التي أوجدتها أو إلى البرلمان إذا تم التوافق على ذلك”، على حد تعبيره.

ورأى أن المنتصر الوحيد مما انتهى إليه ملتقى الحوار السياسي في جنيف، هو الشعب الليبي، مضيفا “في مثل هذه المحطات من الخطأ الجسيم الحديث عن غالب ومغلوب، لأنه أمر غير موجود فعلاً، فالجميع انتصر، بالركون إلى الحل السياسي وحقن الدماء، ثم بالتأسيس لانتقال ديمقراطي تنجزه القيادات المنتخبة بمراقبة لجنة الحوار ومؤسسات الشعب الليبي في مستوياتها المختلفة”.

وأعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس الأول الجمعة، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.