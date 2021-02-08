الصحة العالمية: عدم سداد “الوفاق” للرسوم سبب رفض الموردين تلبية الحاجات من الأدوية ليبيا تعاني من نقص في الأنسولين ومنتجات الدم والأدوية لعلاج مرضى نقص المناعة البشرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا؛ بسبب سلسلة التوريد المعطلة، إذا لم يتم السداد للمصُنعين الذين زودوا ليبيا سابقًا ويرفضون تلبية الطلبات الجديدة.

وأكدت المنظمة في تقرير لها عن الاستجابة الصحية في ليبيا للفترة ما بين 24 ديسمبر 2020م و31 يناير الماضي، أن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق أبلغ ممثلها في اجتماع مؤخرًا، أن جميع مستودعات الوزارة كانت فارغة تقريبًا.

وأبلغ ممثل المنظمة أيضًا، بحسب التقرير، أن البلاد تواجه نقصًا في اللقاحات والأدوية المهمة؛ بما فيها علاجات فيروس كورونا والأنسولين ومنتجات الدم والأدوية لعلاج مرضى نقص المناعة البشرية، والسل، والأمراض غير المعدية، فضلا عن الإمدادات الجراحية والصدمات؛ بسبب سلسلة التوريد المعطلة.

وأضاف التقرير، أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع إدارات صحة الوفاق لإعداد قوائم بالأدوية والإمدادات المطلوبة، موضحة أنه بمجرد أن تصبح القوائم جاهزة، ستطلب من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير الإفراج عن أموال فورية لتجديد الإمدادات الحيوية.

وذكر التقرير، أن المنظمة ستعمل أيضًا مع الحكومة لإنشاء سلسلة إمداد معززة تتضمن آلية دفع موثوقة، موضحا أن حكومة الوفاق حولت 9.7 مليون دولار إلى مرفق “كوفاكس” -عبارة عن آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لكورونا- لتأمين 2.8 مليون جرعة من اللقاح؛ لتحصين حوالي 1.25 مليون شخص.

وبيّن أن حكومة الوفاق تراجع خطة التطعيم ضد فيروس كورونا؛ لإضافة مكون يتناول تطعيم حوالي 570 ألف مهاجر ولاجئ في ليبيا، وأنه بمجرد أن تصبح الخطة المعدلة جاهزة، ستطلب منظمة الصحة العالمية من التحالف العالمي للقاحات (GAVI) النظر في إتاحة اللقاحات لنحو 16200 من المهاجرين واللاجئين المعرضين لمخاطر عالية في إطار صندوقها الوقائي الإنساني.

وفي سياق متصل، كشف تقرير منظمة الصحة العالمية السنوي للعام 2020م، بشأن القطاع الصحي، أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، التي تحتل المرتبة 110 من أصل 189 في مؤشر التنمية البشرية، حال دون الاستفادة من العوائد المالية لتصدير النفط البالغة 150 مليون دولار أمريكي.

وأوضح تقرير الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، أن إجمالي عدد السكان المقدر بـ6 ملايين و800 ألف نسمة، يسكن 80% منهم في المناطق الحضرية، فضلًا عن وجود 584 ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين، مبينًا أن ليبيا سجلت ثاني أكبر حصيلة للاعتداءات على الرعاية الصحية بعد أفغانستان.

وأضاف التقرير أن ليبيا تم تصنيفها دولة طوارئ من الدرجة الثانية، بسبب وجود المرتزقة الأجانب والتهديد بأعمال عدائية واسعة النطاق، رغم وجود وقف لإطلاق النار، مُبينًا أن مليون و300 ألف ليبي ومهاجر غير شرعي يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

وبين أن تفشي وباء كورونا أظهر بشكل واضح أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، في حين تكشف تصورات الجهات المانحة والمشهد العام أن البلاد لديها مواردها المالية الخاصة، ويجب أن تلبي احتياجاتها الخاصة، لتتحول لاحقًا إلى أحد هذه الجهات المانحة.