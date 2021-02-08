“الدبور” .. تخلي عن الدراسة لظروف خاصة والتحق بالقوات الخاصة لقتال “داعش”

أخبار ليبيا 24

أصبح الصراع واضح ومعركة لكسر العظم أو الحياة أو الموت بين أبناء الشعب الليبي والجماعات الإرهابية المطرفة، وهب الجميع من أجل القضاء على الفكر الإرهابي المتطرف وخرج الشباب والشيوخ للقتال ودعم قوات الجيش الوطني .

من بين هؤلاء الشباب الجندي “ر ع س” سـعد يونـس عبدالجـواد الشـاعري، من مواليد 1984 بمدينة بنغازي يقيم بحي السـرتي عرف ببساطته وتواضعه يتمتع بسيرة طيبة ومحبوب لدي الجميع اتسم بالشجاعة ولقب “دبور” لظروف خاصة تخلي عـن الدراسـة وانظم للقـوات الخـاصة عام 2002 التحق بدورة ضـباط صف بالصاعقة تخرج برتبة “ر ع س” وأصبح معلـم قفز بالمظلات .

الشـاعري عندما قامت ثورة 17 فبرايـر كان من أول من انضم من أفراد القوات الخاصة لهذه الثورة برفقة المغدور اللواء عبد الفتاح يونس وعقيد صلاح بوحليقه حظي بإعجاب عقيد صلاح بوحليقة وكان يطلب منه أن يقود بعض مفارز جنود الجيش، ويقوم بالتخطيط معه ومع القادة في الحرب وبعد انتهاء ثورة 17 فبراير وسقوط نظام القذافي عاد للالتحاق بعمله في القوات الخاصة .

بدأت التنظيمات الإرهابية تكشر عن أنيابها في مدينة بنغازي حتى أعلن الجيش الوطني الحرب عليها لتخليص البلاد من شرها .

الشـاعري شارك في معـركة قاريونس، وفـي معركـة شـارع فينيسـيا، وكان يشرف على تنظيم الصفوف ويتقدمها، وعند هجوم الجماعات الإرهابية عـلى معسـكرات القوات الخاصة فـي شـهر رمضـان 2014 كان أول القـادة عنـد معسـكر 319، وكـان سـلاحه مدفـع 106 وساهم في إلحاق خسائر في صفوف الإرهابيين .

وبعد انسحـب القوات الخاصة لأرض بعيـره شهـدت هذه المنطـقة اشتباكات عنيـفه، قام الشاعري بتنظيم مجـموعة مـن المقـاتليـن النظاميين والمدنيين، وبعدها انسحبت القوات من أرض بعيرة بسبب نقص الذخيرة وفقدان الكثير منهم في المعارك .

أصيب الشاعري في هذه المعركة بشضايا في كتفه، وتم نقله للمستشفى الميداني للعلاج ثم عاد للانضمام لصفوف المقاتلين في منطقـة بنينا وخطط الشهيد لنصب كمين للجماعات الإرهابية بعد استدراجهم ونجح في ذلك وكانت هناك خسائر فادحه في العتاد والأرواح لدى الجماعات الإرهابية حتى تحررت منطقة بنينا .

توجه بعدها الشاعري إلى منطقة سيدي فرج، واستمر في التقدم بالقرب من محطة البنزين بسيدي فرج، فرت أمامهم الجماعات الإرهابية إلى منطقة الهواري وتمركزوا بها وشهدت هذه المنطقة اشتباكات عنيفة وصفت بالشرسة .

أصدر قيادة الجيش الأوامر لمجموعة “دبور” بالتمركز وعدم التقدم حتى تأتي الأوامر من غرفة العمليات بالتقدم باتجاه مصنع الإسمنت والسيطرة على المنطقه بالكامل وحدث ذلك فعلا بعد معارك طاحنة .

بعدها تم تكليفه بمحور شارع الشجر في الخامس عشر من شهر رمضان 2016، وشهد هذا الشارع معارك شرسة وقوية بعد كلف بالانتقال إلى جزيرة الأنابيب بالقوارشة ومحيطها وقام بالتقدم نحو الجهة المقابلة من مصنع الانابيب من الجهة المقابله للمستشفى الأوروبي وتمت السيطرة عليها بالكامل .

وبعدها وأثناء التقدم وأثر انفجار لغم أرضي زرعته الجماعات الإرهابية فقدنا هذا البطل المقدام .

ثم تولى قيادة المجموعه المقاتلة الجندي فايز المالكي رفيق سعد “دبور” ليكون مكانه آمرا للسريه، وقام بتنفيذ خطته وتمت الخطه بنجاح وتمت السيطرة على منطقة القوارشة بالكامل، وسميت هذه المعركة باسم «سعد الدبـور»

ثم تم تكليف السرية بمنطقة قنفودة وكانت تحمل اسم سرية “سعد الدبور” معروفه بشجاعة رجالها وقوة إيمانهم يتبعون وصية آمرهم المتوفي الإ يلمسوا أموال المدنيين ولا ملابسهم ولا سياراتهم ولا أي شيئ يخص الدولة أو المدنيين وكان دائما يردد كلمة على لسانه”نحن نقاتل من أجل الشهداء ودموع الأمهات» .