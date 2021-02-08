الحرس البلدي بطرابلس: نتابع أسعار رغيف الخبز بشكل مستمر

8 فبراير، 2021 5:47 م
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أخبار ليبيا 24

أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام بجهاز الحرس البلدي بطرابلس، يوسف القيلوشي، أن الجهاز يتابع عمل المخابز وأسعار رغيف الخبز بشكل مستمر.

وأوضح القيلوشي لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، أن رغيف الخبز يباع وفق التسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، 250 درهم لرغيف الخبز.

وأضاف القيلوشي، إن الجهاز لا يملك تسعيرة خاصة بالدقيق مما يمنعهم من مراقبة أسعاره في السوق، لافتاً إلى أن السلع في الأسواق أسعارها متفاوتة، وقانون 23 للعام 2010 الخاص بتحرير الأسعار يحمي التجار، ويمنع الأجهزة الرقابية من التدخل.

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8 فبراير، 2021 5:47 م
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