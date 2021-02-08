البحرية الليبية: الأجهزة الأمنية لم تعلن رسمياً القبض على متهمين بحريق أكاديمية جنزور

أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار مسعود عبدالصمد إن الأجهزة الأمنية لم تعلن رسمياً حتى هذه اللحظة عن القبض على متهمين بحريق مقر الأكاديمية البحرية بجنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح عبدالصمد لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الإثنين، أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل جهاز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، للتأكد أن الحريق الذي تسبب في انفجار كان بفعل فاعل أم لا.

وأشار المتحدث باسم القوات البحرية إلى أن الجهات المختصة تتابع التحقيقات بشكل مستمر، وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل في حال القبض على متهمين.

وأعلنت الأكاديمية البحرية جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس في 19 يناير الماضي عن وفاة آمرها العميد بحار أحمد أيوب وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح جراء الحريق الذي نشب بالمقر، وأعقبه انفجار.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى لـ”أخبار ليبيا24″ إن الانفجار كان بمخزن للذخيرة بعد وصول ألسنة اللهب له، فيما لم يعلن عن أي تفاصيل إضافية.