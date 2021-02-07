مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (1132) إصابة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1132) إصابة بفيروس كورونا بينها (813) حالة جديدة، و (319) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (6180) عينة أظهرت النتائج من بينها عدد ( 5048 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :