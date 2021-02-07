سرقة أسلاك كهربائية في خط الخمس يتسبب في التغذية عن المنازل

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفض مسافة 1200 متر على خط الذويبات بإدارة توزيع المرقب- الخمس، مما تسبب في فصل التغذية على العديد من المنازل .

وفي سياق منفصل قالت الشركة في بيان لها، أن رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام قاما رفقة المهندسين، بزيارة ميدانية تفقدية لمحطة الرويس الغازية للاطلاع على اوضاع المحطة ومعالجة المشاكل الفنية التي تعاني منها والالتقاء بالطاقم الفني الألماني التابع لشركة سيمنس الالمانية الذي يقوم بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بقدرة انتاجية (156 ميجاوات) والتي تستغرق فترة إنجازها (خمسة وثلاثون يوماً) .

واطلع رئيس مجلس الإدارة على المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة الوحدة الغازية الثانية ، وشملت الزيارة محطتي 400-220 ك.ف ومعاينة الأضرار التي تعرضت لها غرفتي التشغيل والتحكم من التعديات أثناء برمجة طرح الأحمال وإطلاق الرصاص على معدات الغرفتين ، وتأتي هذه الزيارة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية ومتابعة أعمال الصيانة للعديد من الوحدات الإنتاجية لكافة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية