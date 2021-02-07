رُغم إعلان داعش فيها البيعة لـ أبوبكر البغدادي.. درنة الزاهرة تعود لحضن الوطن

أخبار ليبيا 24

مدينة درنة الساحرة التي تقبع في شرق الساحل الليبي لها طبيعة خلابة وموقع متميز، تحفها الأودية والوعرة الشعاب، وهي مدينة حضارية عُرفت بالثقافة والفن، كما أن أهلها مسالمين ومتحضرين، إن كل هذه العوامل وغيرها جعلت منها هدفا سهلا للجمعات الإرهابية خاصة في ظل غياب الدولة وتهميش السلطات الأمنية والعسكرية قبل 2014.

درنة كانت فريسة للجماعات الإرهابية كون أن الأرضية الأمنية والعسكرية كانت فيها رخوة وشبه معدومة حتى جعل منها مركزا للتنظيمات الإرهابية في شرق البلاد وتمع فيها الإرهابيين من كل حدب وصوب وأصبحت وجهة لهم من كافة أقطار الأرض خاصة دول الجوار التي تعرضوا فيها لضغوطات من السلطات الأمنية في تلك البلدان كتونس ومصر والجزائر.

تجمعت في درنة كافة التنظيمات الإرهابية مع اختلاف مذاهبها وأفكارها المتطرفة إلى أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن تواجده فيها وأعلن البيعة علناً للخليفة المزعوم الإرهابي أبوبكر البغدادي وهي أول بيعة تظهر علانية في ليبيا.

حاول سكان درنة خاصة شريحة المثقفين والكتاب والنشطاء والصحفيين رفض تواجد الجماعات الإرهابية وخرجوا في تظاهرات عارمة قُمعت ووجهت بالرصاص الحي من قبل تلك التنظيمات الإرهابية، ليبدأ تنظيم داعش في درنة مسلسل الاغتيالات لكل من قاد وناصر تلك التظاهرات.

السلطات المسيطرة على البلاد في تلك الفترة كان لها دور في دعم تلك الجماعات المتطرفة، حيث خذل المؤتمر الوطني العام سكان المدينة من خلال عناصر الإسلام السياسي الذين سيطروا على المؤتمر الوطني في تلك الفترة، كما ساهمت حكومة “علي زيدان” التي منتحت الشرعية لبعض الكتائب المتطرفة التي سيطرت على درنة ودعمتهم بالمال والسلاح.

كما قدمت دول قريبة من الجماعات الإسلامية الدعم المادي والمعنوي لتلك التنظيمات الإرهابية التي عاثت في درنة فسادا ونفذت أعمالا إجرامية وقطعت الرؤوس بشكل علني في ساحات المدينة عل أشهرها ساحة المعلب البلدي بالمدينة والذي صارت فيه تتدحرج الرؤوس بعدما كان شاهد على دوران وتدحرج الكرة فيه وكان شاهدا على تفوق فريقي دارنس والأفريقي لكرة القدم في العديد من المناسبات الرياضية.

تلك الأعمال الإجرامية كانت واضحة للعلن وقُبلت بإدانة منظمات حقوقية محلية ودولية، ولكن رغم تلك الإدانات والاستنكار لما يحدث في درنة إلا أن التنظيمات الإرهابية استمرت في إجرامها في المدينة المسالمة التي زادت فيها سطوة الجماعات الإرهابية التي منعت كافة مظاهر الدولة فيها وأسست أجهزة بمسميات خاصة بها فكان ديوان الحسبة والمحكمة الإسلامية والشرطة الإسلامية هم المسيطرين على درنة الزهر والحنة.

درنة لم تعاني لوحدها من سطوة الجماعات الإرهابي حيث عانت كل القرى المحيطة بها من الأعمال الإجرامية المتمثلة في الخطف والقتل والتنكيل، حتى أعلن الجيش الوطني انطلاق عملية تحرير المدينة والتي كلفته خسائر في الأرواح العتاد وسجل يوم واحد من شهر مايو من عام 2018 أكبر حصيلة في خسائر الجيش الوطني حيث أعلنت غفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الوطني استشهاد خمسة من عناصر الجيش بالإضافة إلى إصابة إحدى عش آخرين في تلك المعارك الطاحنة التي خاضها الجيش الوطني.

ومن بين تلك العناصر التي جادت بأرواحها لتحرير درنة النقيب أحمد بوشماطة الحاسي التابع للكتيبة 122 مشاة، والملازم موسى فضيل الشريف من منطقه الأبرق التابع للكتيبة 122، والجندي رضا محمد حريك التركاوي من كرسة والتابع لسرية فرج الحنش، والجندي منجي عبدالقادر الفاخري من مدينة إجدابيا والتابع لغرفة عملياتها، والجندي خليفة سالم العيساوي الزواوي من مدينة إجدابيا أيضا والتابع لكتيبة الضفادع البشرية.

كما جرح في معارك تحرير درنة عدد من جنود وضباط الجيش في إصابات متفاوتة بين الخطيرة والطفيفة، درنة كانت ملحمة تاريخية حيث شارك فيها جنود ومتطوعين من أغلب مناطق شرق البلاد.

كل هذه التضحيات كانت للقضاء على الجماعات الإرهابية وهي قليل من كثير، فهؤلاء الشباب رغم افتقارهم للعدة والعتاد إلا أنهم صمموا على التضحية بالغالي والنفيس من أجل إنهاء وجود الجماعات الإرهابية وهو دليل على كره الليبيين لهذه الجماعات المتطرفة ونبد أعمالهم الإجرامية.

عناصر الجيش الوطني ضحوا بأرواحهم وجادوا بأنفسهم وأكملوا مسيرة رفاقهم حتى تحررت درنة الزاهرة وتخلصت من ظلام تلك الجماعات الإرهابية وعادت إلى حضن الوطن.