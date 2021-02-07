رغم عنف الإرهاب إلا أن الليبيين قضوا عليه الإرهاب فكر منحرف ينبذه الجميع ويقاومه عانى الليبيين الكثير من ويلاته

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عندما نستذكر تضحيات الشباب من مختلف مدن وقري ليبيا من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية نذكر العالم أن الانتفاضة على هذه الجماعات التكفيرية كانت انتفاضة شعب برمته رجال ونساء.

نعم الخسائر الأكبر كانت للشباب الذين قاموا بكل قوة ليتخلص الوطن من هذا الشر الذي زرع بينهم بعدما انتهك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية وفرق الأسر وهدم القيم لم يعرف صلة رحم ولا حرمة دم قريب ولا بعيد.

هب الشباب مع جيشهم لدحر الإرهاب في كل رقعة وطاءتها أقدام الإرهابيين نحن نذكر العالم أن شبابنا ضحى بأغلى ما يملك ليعم السلام والعدل بدل الذبح والقتل.

من بين الشباب الذين ضحوا بأروحهم شاب يتمتع بسيرة عطر من كل من عرفه تمتع بأخلاق حميدة حين ناداه الوطن لبى النداء ولم يفكر في شيء ‘لا رفعة وطنه وخلاصه من الجماعات الإرهابية المارقة.

الشاب إيهاب غيث الميهوب من سكان مدينة البيضاء وهو أحد منتسبي مديرية أمن الجبل الأخضر قسم الدوريات والتمركزات الأمنية قتل مقبلا غير مدبر في المعارك ضد الجماعات الإرهابية في يونيو 2018 عرف بابتسامته وحبه للجميع.

ودعته مدينة البيضاء بشيبها وشبباها ونسائها كان حلم إيهاب أن يرى وطنه عزيزا قويا نظيفا من كل الأفكار المتطرفة ومن يحملها وتقام دولة الحق والعدل والقانون.

الإرهاب فكر منحرف ينبذه الجميع ويقاومه عانى الليبيين الكثير من ويلات الإرهابين وأفعالهم الإجرامية ولم تكن ضريبة الخلاص منهم سهلة.

واليوم لا مكان للإرهابيين في ليبيا وأصبح محكوم عليهم الفناء، وسيتم القبض عليهم جميعًا في نهاية المطاف وسيتم تحقيق العدالة مهما هربوا ومهما حاولوا الاختباء والاختفاء فاعتقالاتهم ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا.

قضي على الإرهاب في ليبيا لأن الليبيين يرفضون عنف هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا إخضاع الشعب الليبي بالقتل والدم لذلك كل قتل واعتقال للإرهابيين هي بمثابة تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا بأنه سيتم العثور عليهم.

ورغم العنف الذي حاولت التنظيمات الإرهابية إظهاره لليبيين إلا أنها فشلت في إرهابهم وإنزال الخوف في قلوبهم بل تكاثفوا جميعًا من أجل النيل منها والقضاء عليها.