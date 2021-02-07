خلال مكالمة هاتفية .. السراج والبعوث الأممي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

السراج والمبعوث يتفقان على ضرورة استكمال المسارين العسكري والاقتصادي

7 فبراير، 2021 10:49 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الاحد مكالمة هاتفية من  مبعوث  الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش وتناولت المكالمة مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، رحب السراج  بالمبعوث الأممي الجديد متمنيًا له التوفيق في مهامه مشيدًا بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

وأكد الجانبان خلال المكالمة على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وعبرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وأشاد المبعوث الأممي الجديد بدعم حكومة الوفاق للمفوضية العليا للانتخابات وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.

7 فبراير، 2021 10:49 م
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