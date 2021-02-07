جامعة بنغازي صامدة رغم محاولة “داعش” تحويلها لثكنة تطرف وإرهاب "داعش" يشعل النار في الحرم الجامعي بعد هزيمته على يد قوات الجيش

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الجماعات الإرهابية لا يهمها المكان الذي تتحصن فيه ومهيته سوء كان مكان للعبادة، أو يحمل صفة إرث تاريخي، أو مقر خاص بالمواطنين، أو مرفق حيوي، أو خدمي، أو حتى جامعة عريقة، وما يترتب عن تمركزهم فيه من دمار ، وخراب .

فالجماعات الإرهابية عندما يضيق الخناق عليهم لا يبالون بشئ لأنهم يدركون أن نهايتهم السجن أو الموت، ومن خلال تمركزهم يستهدفون الجميع مدنين وعسكريين بقذائفهم قذائف الموت التي تحصد الأرواح وتدمر المباني .

في مدينة بنغازي وفي همجية ووحشية وعدم مسؤولية الجماعات الإرهابية تمركزت بجامعة بنغازي بكل كلياتها وفروعها وعاثت فيها فساد وحرق وسرقة وتخريب وحولتها إلى ثكنة لأفعالهم الإجرامية وألحقت الدمار بكل مرافقها في محاولة لنسف تاريخها العريق وإلحاق الأذى بسكان مدينة بنغازي التي نبذتهم وكرهتهم وحاربتهم .

وأعلن قسم قاعدة البيانات العامة بجامعة بنغازي أن القسم أخذ كل الاحتياطات اللازمة وأن كل البيانات محفوظة.

الإدارة العامة لجامعة بنغازي التي كانت تشع بالعلم شبت بها النيران نتيجة إصابته خلال الاشتباكات العنيفة بالقذائف، ما أدت إلى احتراق جزء كبير من مبنى إدارة الجامعة ونشرت مواقع تديرها الجماعات الإرهابية جزء من صور الدمار بشيء من التشفي والغل .

وكان تخوف الجميع من ضياع البيانات الخاصة بالخرجين وأعضاء هيئة التدريس ولكن إدارة الجامعة طمأنت الجميع ببيان أصدرته بأنها قامت بنسخ كل البيانات والمنظومات الإدارية والمالية والعلمية الخاصة بالموظفين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعة .

وأكدت ان قسم قاعدة البيانات العامة بالجامعة قام بنقل كامل البيانات والمنظومات إلى أماكن آمنة خارج الجامعة .

يذكر أن جامعة بنغازي أُسِست في العام 1955 باسم الجامعة الليبية، وكانت تضم كلية الآداب والتربية، وفي العام 1973 انتقلت الجامعة إلى مقرها الحالي المدينة الجامعية في ضاحية قاريونس، وفي العام 1976 تغير اسمها إلى جامعة قاريونس، لتسترد اسمها القديم بعد ثورة 17 فبراير.

وتضم الجامعة حاليًا العديد من الكليات والمراكز الاستشارية والبحثية والخدمية، وبلغت مساحتها الإجمالية نحو 530 هكتارًا. ويدرس بالجامعة حاليًا أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس قرابة الألفين، أما الموظفون فعددهم يزيد على الخمسة آلاف موظف وموظفة.

يشار إلى أن عام 2014 كان أسوأ عام مر على ليبيا على الأقل منذ أحداث عام 2011، فبعد نجاح انتخابات مجلس النواب واكتشاف القوى المحسوبة على ما يُسمى بالإسلام السياسي أنّها خسرت الانتخابات، حرّكت ما عرف بعملية «فجر ليبيا» التي بدأت تحت مسمى «القسورة» بالهجوم على مطار طرابلس بحجة إخراج الكتائب المحسوبة على مدينة الزنتان التي كانت تُسيطر عليه قبل أن تتسع العملية وتأخذ «فجر ليبيا» وتتّجه للسيطرة على العاصمة طرابلس بما فيها من مرافق حكومية، بينما كانت بنغازي تحت سيطرة مايسمي بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي” .