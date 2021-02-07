توقعات الطقس بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون لطقس لهذا اليوم متقلبًا على أغلب المناطق مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتسجل الحرارة انخفاضا مساءً على مناطق الشمال الغربي.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة يكون غائمًا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق هذا اليوم.

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانًا تتحول مساء اليوم إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20 – 26) درجة مئوية وتصل على ابونجيم إلى (29) درجة وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة غائم جزئيًا والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (50) كيلو متر في الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (20 – 26) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وأضاف المركز أن حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة قليل الغيوم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تكون مرتفعة حيث تتراوح مابين (25 – 30) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وأفاد المركز أن الطقس في الكفرة السرير تازربو مشمس إلى قليل الغيوم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالة فشمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى مابين (26 – 28) درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.