المغرب ترحب بانتخاب الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي

أخبار ليبيا 24

رحبت المغرب، اليومالأحد، بانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة في ليبيا، واعدة بالعمل معها من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الخارجية ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي لمناسبة الدورة العادية 34 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة عبر الاتصال المرئي.

وأكد بوريطة ، “إن المملكة المغربية ترحب بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، للسلطة التنفيذية المؤقتة لدولة ليبيا”.

وقال، “أن المغرب يهنئ الأعضاء الجدد للمجلس الرئاسي الليبي، وكذلك رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة”، مؤكدا أن المملكة المغربية تعتبر أن من شأن خلق هذه المؤسسة الجديدة تعزيز السلطة التنفيذية في قيامها بالمهام والواجبات التي ينتظر منها الشعب الليبي.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب يعتبر أن الأمر يتعلق «بخطوة مهمة في اتجاه توحيد المؤسسات، ودعم الاستقرار، والاستجابة للحاجيات اليومية لليبيين، وتهيئ الظروف من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح بوريطة أن الارتياح المغربي لهذه الخطوة في ليبيا نابع من الاجتماعات التي انعقدت في المغرب في الأشهر الأخيرة، والتي رأى أنها أسهمت، بشكل ملموس، في خلق جو الثقة، ومكنت من الاستثمار في قدرة الفاعلين الليبيين على تجاوز العقبات وتغليب المصلحة العليا لليبيا والليبيين.

ووعد وزير الخارجية المغربي بمواصلة العمل مع السلطة التنفيذية الموقتة وكل المؤسسات الليبية الشرعية، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وخدمة الاستقرار والتنمية في ليبيا.