اللافي : الملف الأمني على رأس الأولويات

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال النائب بالمجلس الرئاسي الجديد عبدالله اللافي، إن السلطة التنفيذية المنتخبة من الملتقى السياسي أمامها مهام كبيرة، خصوصًا في المدة القصيرة المقبلة التي تصل إلى عشرة أشهر فقط قبل إجراء الانتخابات، معتبرا أنها غير كافية لإنجاز بعض المشاريع.

اللافي أضاف – عبر مداخلة هاتفيه له اليوم علي قناة فبراير التابعة للاسلام السياسي – أنهم في السلطة الجديدة سيعملون على الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والتأسيس لدولة مدنية، وتوحيد المؤسسات، بالإضافة إلى العمل على إنجاز ملف المصالحة الوطنية ولم الشمل ورأب الصدع.

وأكد أن الملف الأمني سيكون على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي وتوفير ما يتطلبه المواطن يوميًا، من خلال العمل مع الحكومة، مطالبًا بدعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.