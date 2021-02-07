العقيد “أحمد السعيطي”..ضريبة كبيرة دفعها الليبيين من أجل التخلص من الإرهاب

أخبار ليبيا24

منذ أن اندلعت المعارك في ليبيا ضد الجماعات الإرهابية التي عاثت فسادًا في البلاد وارتكبت أبشع الجرائم في حق الليبيين الذين تدافعوا بأعداد كبيرة للانضمام والتطوع في صفوف القوات التي شاركت في الحرب ضد هؤلاء الإرهابيين.

قدم الليبيين خلال هذه الحرب “المقدسة” ضريبة كبيرة من أجل التخلص من هذه الآفة التي حاولت السيطرة على البلاد لتحويلها إلى إحدى إمارات دولة الإرهاب “داعش”.

وعاش الليبيين على مدى سنوات ظروفًا صعبة للغاية غاب فيها الأمن والأمان ناهيك عن النقص في المواد الأساسية من غذاء ودواء والمحروقات من بنزين وغاز كما تأثرت المسيرة التعليمية والثقافية.

ضباط ومدنيين قدموا حياتهم من أجل تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية فكانت ضريبة باهظة ليعيش الليبيين حياتهم بشكل طبيعي بعيدًا عن الخوف والموت والجريمة والشعور بعدم الأمان الذي لازمهم طيلة سنوات سيطرة الإرهاب.

العقيد أحمد عبد الجواد سعد السعيطي آمر الكتيبة 133 صاعقة التي تأسست الكتيبة عام 2011 بقرار من رئيس الأركان اللواء عبدالفتاح يونس واطلق عليها اسم كتيبة أحفاد المختار

وهي إحدى كتائب الصاعقة التي كانت تتبع المنطقة العسكرية بنغازي والتي انضمت إلى القوات الخاصة عام 2016 في محاور القتال مما زاد القوات الخاصة قوة وصلابة رغم قلة التجهيزات وإمكانياتها إلا أنه كان لها دورًا بارزًا في محاربة الجماعات الإرهابية هي.

تولت هذه الكتيبة عدة مهام عسكريه مع القوات الخاصة عندما استهدفت الجماعات الإرهابية معسكر الصاعقة ببنغازي وقدمت الكثير من الأرواح كما كلفت بمهام عسكرية عديدة وشاركت في تحرير بنينا وبنغازى والمقرون ودرنة من الجماعات الإرهابية.

العقيد السعيطى قتل في معارك بنينا في أكتوبر 2014 كان مقداما وبطلًا وفارسًا لا يهاب الموت عرف بغيرته على الوطن وإصراره على تخليصه من الجماعات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا.

عندما كانت الجماعات الإرهابية تحكم السيطرة على مدينة بنغازي كان من القلائل الذين يتجولون بالبزة العسكرية، من المواقف التي تحسب له مداهمة لما يعرف بسوق ”العشية” على رأس قوة عسكرية لتطهيره من بائعي السلاح والممنوعات التي كانت تباع علانًا .

السعيطي آمر المحور الثالث في بنينا وقائد الكتيبة 133 مشاة أسطورة لن تكرر من أوائل الضباط الذين لبو النداء في عملية الكرامة وأول ضابط برتبة عقيد يقتل في ميدان الحرب في بنينا لم يستسلم أو يتراجع وكان يضع الخطط ويتقدم الصفوف في مقدمة منفذيها وكان دائما يوصى الجنود بعدم التراجع في الحرب.

من كلماته التي عرف بها ” أنموت ولا يشوفوا سيسان بنينا ” لما تمثل منطقة بنينا من حصن لو سقطت سقط ما بعدها توفي السعيطي ولم يدخل الإرهابين بنينا وقدم نموذجا لا ينسي وسيذكر التاريخ بطلا من أبطال القوات المسلحة ضحى بروحه من أجل رفعة وطنه لم يفر ولم يساوم آخر كلماته لجنوده “الله الله في ليبيا”.