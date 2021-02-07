الصوصاع: فرق الهندسة العسكرية ستباشر إزالة الألغام لفتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المدعي العسكري العام وعضو وفد قوات الجيش الوطني باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، فرج الصوصاع، إن فرق الهندسة العسكرية ستباشر إزالة الألغام من الطريق الساحلي؛ تمهيدًا لسحب الآليات من خطوط التماس وفتح الطرق بين برقة وطرابلس.

الصوصاع أكد – في تصريحات تلفزيونية – على أهمية الالتزام بإخراج المرتزقة من البلاد، مُطالبًا الدول الراعية لاتفاقي برلين وجنيف بضرورة دعمهم لتنفيذ مخرجات اتفاقهم ورحيل كل العناصر الأجنبية من ليبيا.

وحول مهمة نشر المراقبين الدوليين، أوضح أنها ستقتصر فقط على عدد محدود منهم ودون أسلحة، مؤكدًا مخاطبة اللجنة العسكرية للأمم المتحدة لنشرهم بعد إتمام عملية إعداد وتهيئة فتح الطريق الساحلي.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أمس السبت، البدء فعليا في نزع الألغام ومخلفات الحرب في العاشر من فبراير الجاري، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكدت اللجنة، في بيانها الختامي بعد المحادثات التي جرت في مدينة سرت، أن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

وأوضحت أنها ناقشت مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، بالإضافة إلى تنظيم العمل المشترك بين اللجنة العسكرية المشتركة واللجان الفرعية وتحديد المهام.

وبينت اللجنة أن عملية فتح الطريق الساحلي، كانت إحدى النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها مع ضباط العمليات وكذلك مع ضباط الهندسة بشأن عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب حول الطريق الساحلي وبعدها سيتم فتحه.

وبالنسبة للمحتجزين، أشارت إلى الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية من أجل اتخاذ تدابير للتواصل وإعطاء قوائم للمحتجزين من الطرفين، استكمالاً لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية من عمليتي تبادل للمحتجزين بين الطرفين.

كما رحبت اللجنة العسكرية بنتائج ملتقى الحوار السياسي، في جنيف، والذي انتهى باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، موجهة الشكر إلى البعثة الأممية وعلى رأسها ستيفاني ويليامز والفريق التابع لها على مجهودهم في مباحثاتها المستمرة بلجنة “5+5”.