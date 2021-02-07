السراج يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز

7 فبراير، 2021 10:54 ص
0

أخبار ليبيا24

أدلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أمس السبت بصوته في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز وذلك بمركز الاقتراع بمدرسة علي وريث.

واطلع السراج على الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية، كما التقى برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز الصديق أبوهديمة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالهدوء الذي يسود مسار الانتخابات والنظام والشفافية، والإدارة الناجحة لليوم الانتخابي.

الوسوم
7 فبراير، 2021 10:54 ص
0

مقالات ذات صلة

نجدة بنغازي تضبط عصابة مختصة في خطف وسلب الأطفال

7 فبراير، 2021 10:32 ص

الجراري: نأمل من الحكومة الجديدة النظر إلى معاناة المواطن

7 فبراير، 2021 9:51 ص

المنفي: أجدد التزامي بإنجاز المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات في موعدها

6 فبراير، 2021 11:24 م

الخارجية الإيطالية: اختيار سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا خطوة نحو طريق الاستقرار

6 فبراير، 2021 11:17 م
زر الذهاب إلى الأعلى