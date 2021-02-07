الجراري: نأمل من الحكومة الجديدة النظر إلى معاناة المواطن

أخبار ليبيا24-خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري على الحكومة الجديدة النظر إلى معاناة المواطن.

وأضاف الجراري في بيان :”نأمل أن يكون الملف الاقتصادي ضمن أولويات رئيس المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الوطنية وأن ينظروا للمواطن الليبي ومعاناته”.

وناشد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية الحكومة الجديدة الإسراع في إحداث تغييرات وطنية تشمل مصرف ليبيا المركزي وأن يضعوا أولى اللبنات في ملف العدالة الاجتماعية.

وكانت القائمة الثالثة فازت اليومين الماضيين في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.