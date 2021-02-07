“الإرهاب لا دين له”.. في ذكرى تفجير مسجد ببنغازي

أخبار ليبيا24

ارتبطت الجماعات المتطرفة بمسلسل الجرائم والعنف حتى باتت كل الأماكن هدفًا مشروعًا لتنفيذ أعمالها الإرهابية واستباحة دماء الآمنين وإفشاء الرعب في الدول.

ومن بين ما تعرضت له بنغازي من أعمال إرهابية مرعبة التي نفذها إرهابيون الهجمات على المساجد على غرار ما تعرض له مسجد “سعد بن أبي عبادة” في حي الماجوري يوم الجمعة 09 فبراير 2018.

وفي ذلك اليوم وبينما كان المصلين يتوافدون على المسجد الصغير، الواقع وسط حي سكني، لأداء صلاة الجمعة انفجرت عبوتين ناسفتين داخل المسجد في مستهل الخطبة، ما أسفر عن وقوع قتيل وعشرات من الجرحى.

وبعد ساعات من الانفجار أعلنت مصادر طبية محلية في بنغازي مقتل شخص وإصابة 75 آخرين، جراء العمل الإرهابي.

في المقابل قالت مصادر أمنية، إن الانفجار جاء نتيجة تفجير عبوتين عن بُعد بعدما وضعت إحداها في نعش بباحة المسجد، والأخرى في مدخله في خزانة أحذية.

وبعد الهجوم الدامي أُغلق “مسجد سعد بن عبادة” لعدة أيام لإجراء الإصلاحات على آثار التفجيرين اللذين تعرض لهما بالعبوات الناسفة.

وأتى ذلك التفجير بعد أقل من شهر من الاعتداء المزدوج في 23 يناير 2018، أمام مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني الشرقي، والذي يعتبر من أحد الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في بنغازي، إذ أسفر الهجوم عن مقتل نحو 40 شخصًا معظمهم كان خارجًا من أداء صلاة العشاء.

إن الجماعات الإرهابية تستهدف المساجد عند أداء الصلوات بهد إيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين، ومحاولة منها لزعزعة أمن بنغازي عبر الهجمات الفردية والتفجيرات، بعد أن طردت منها من قبل القوات المسلحة الليبية والقوات المساندة لها.

تُعد المساجد بيوتًا لله على الأرض، والاعتداء على حرمتها وجعلها هدفًا للقتل والعنف انتهاكًا ومن أشد أنواع الفساد في الأرض؛ حيث أمر الله سبحانه وتعالى، في قوله: “إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين”، بعمارتها بما يليق بها ويناسب شرفها، لا أن تتم مهاجمتها وتحويلها إلى ساحات لإزهاق أرواح وسفك دماء المسلمين.

إن الهجمات على المساجد، تؤكد حقيقة أن الإرهاب والعنف لا دين لهما، كما أنه لا يستثني بجرائمه أحد سواء كان يدين بالإسلام أم غير ذلك من الديانات، إذ إن الكل في نظر معتقدي عقائده المشوهة، عدو مشترك، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا لشعوب العام قاطبة من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها.

إن الإرهاب ليس من الدين الذي يحمل مضامين السلام والوئام والمحبة والتآخي والتسامح بين البشر على اختلاف أعراقهم، بل هو نتاج للكراهية والحقد والفكر العقائدي المشوه، والذي يدفع معتنقيه إلى ممارسة جرائمهم الإرهابية تحت تأثيرها.