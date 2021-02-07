أمن طرابلس تطلق حملة لضبط الدراجات النارية غير المسجلة

أخبار ليبيا 24

أطلقت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، حملة موسعة لضبط الدراجات النارية المصدرة للضوضاء والدراجات غير المسجلة.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان لها تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إن هدير الدراجات النارية التي تمر مسرعة في الأحياء السكنية مصدرة الكثير من الضوضاء بسبب محركاتها توقظ الأطفال و تزعج الكبار باتت مصدر قلق و إزعاج عام، الأمر الذي دعا لأطلاق حملة لضبط تلك الدراجات المزعجة بالإضافة لضبط الدراجات غير المسجلة.

وأوضحت المديرية أن دولاً كثيرة خاضت تجربة مكافحة ضوضاء الدراجات النارية من خلال نظام رادار يمكنه تحديد موقع المركبات التي تصدر تلك الضوضاء وتغريمها.