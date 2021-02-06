مفوضية الانتخابات تؤكد استعدادها للعمل مع السلطة الجديدة

أخبار ليبيا24

باركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأعربت المفوضية في بيان عن تطلعها للعمل مع السلطة الجديدة عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم بهدف تحقيق ودعم متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكدت المفوضية، أنها مستعدة للإيفاء بمهامها التي أوكلها الإعلان الدستوري لها وتحمل مسؤوليتها نحو تنفيذ انتخابات ترتقي لتوقعات الليبيين وآمالهم، لافتًا إلى أنها ستبذل جهدها لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة.