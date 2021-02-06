متطوعون التحقوا بركب الجيش وساهموا في دحر الإرهاب عن بنغازي

أخبار ليبيا 24

بعد أن استفحلت أعمال الجماعات الإرهابية وازدادوا في إجرائهم وعاثوا في مدينة بنغازي فسادا، عزمت القوات المسلحة القضاء عليها وتخليص الوطن من ذلك الإرهاب.

رغم الفارق الكبير في العدة والعتاد بين ما تمتلكه القوات المسلحة وتلك الجماعات الإرهابية من عتاد إلا أن الحاضنة الشعبية للجيش الوطني كانت واضحة بدعم مادي ومعنوي بعزيمة سكان مدينة بنغازي للقضاء على هذه الجماعات التي ما انفكت تنكل بأهل بنغازي قتلا وذبحا وخطفا.

وما كان للقوات المسلحة أن تحقق النصر إلا بالتحاق شباب المدينة ولحاق مدنين ومتطوعين بالركب حتى أن منهم من دافع عن مدينته وحيه ومنع توغل الإرهابين إليه أو السيطرة عليه.

بعض أولئك المدنيين المتطوعين أنظموا إلى كتائب القوات المسلحة كقوة مساندة تندفع بكل ما أوتيت من قوة للدفاع على مدينتهم والعودة بوطنهم بعد القضاء على الجماعات الإرهابية التي نفذت العديد من الجرائم البشعة في حق المدنيين والعسكريين والنشطاء والإعلاميين ورجال السلك القضائي.

القائمة تطول بأولئك المتطوعين الذين جادوا بأرواحهم وبأولئك الذين ضحوا بأطرافهم حتى عانى بعضهم إصابات جسيمة.

من بين أولئك الأبطال المدنيين المتطوعين الشاب، أمحمد علي مسعود، من مواليد 1994 من سكان منطقة شارع عشرين ببنغازي، والذي التحق بالقوات المسلحة مع دخول طلائع الجيش إلى المدينة.

التحق، أمحمد علي مسعود، بالكتيبة 115 المرج وشارك معها في معارك القتال ضد الجماعات الإرهابية كبقية شباب بنغازي المتطوعين، إلى أن تعرض إلى إصابة بليغة في محور الليثي مطلع عام 2015 في إحدى يديه.

نقل أمحمد إثر تلك الإصابة البليغة إلى مستشفى الجلاء لطب وجراحة الحوادث لتلقي العلاج، ولكن الإصابة كانت بليغة وتعرض لعجز دائم بنسبة 85 %.

أمحمد اكتوى قبل إصابته بنار فقد شقيقه، وليد على مسعود، على يد الجماعات الإرهابية داخل أسوار معسكر الصاعقة في يوليو 2014، ولكن ذلك لم يثنيه هو وأقرانه من مقارعة الإرهاب والقضاء عليه إلى غير رجعة.

المعارك ضد الجماعات الإرهابية كانت حامية الوطيس ولكن المعركة معركة حياة أو موت لا هوادة فيها وهو الأمر الذي زاد الجيش والقوات المساندة له إصرارا وعزيمة لدحر الإرهاب.

مع قرب نهاية المعركة ضد الجماعات الإرهابية وبعد أن حوصرت فلولهم في بعض المناطق لجأت الجماعات المتطرفة إلى أسلوبها الجبان والمعهودة به وبدأت تطلق القذاف الإرهابية العشوائية لاستهداف الأحياء السكنية.

ولجأت أيضا إلى استخدام السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية زرع الألغام في تلك المناطق لإلحاق أكبر ضرر بالمدنيين، ولكن ورغم كل تلك العمليات الخبيثة إلا أن الجماعات الإرهابية تم دحرها من المدينة لتنعم بنغازي بالأمن والأمان بعد أن دحرت الإرهاب وقضت عليه في ملحمة تاريخية سيظل يستذكرها الوطن لسنوات فهي حكاية يفخر بها كل من شارك فيها سواء بالسلاح أو مد يد العون للقوات المسلحة.