مؤكدة أن البنزين متوفر.. البريقة تطالب مواطني طرابلس بعدم الازدحام على محطات الوقود

أخبار ليبيا 24

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين في طرابلس بعدم الازدحام على محطات الوقود، مشيرة إلى أن الوقود متوفر.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ناقلة أنوار الخليج أنهت تفريغ كامل شحنتها من وقود البنزين وغادرت مساء الأمس ميناء طرابلس.

وأشارت الشركة أن الناقلة أنوار أفريقيا أفرغت حمولتها البالغة 34 مليون لتر من وقود البنزين، وبدأت في عملية التوزيع والضخ على شاحنات شركات التوزيع ومباشرة للمحطات.

وأوضحت الشركة، أن الناقلة أنوار ليبيا متوقع وصولها مساء اليوم علي منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري، وأن العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع مستمرة والوقود متوفر وإن عملية استمرار الإمدادات من مستودعات الشركة كذلك مستمرة.

وطالبت الشركة، المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف الي خلق أزمة ليس لها مبرر تنعكس على المواطن البسيط، وأن عمليات التوزيع المباشر من الميناء سببه خروج الخزانات الاستراتيجية التابعة للشركة عن العمل بسبب تعرضها للتدمير جراء الحروب والاشتباكات المسلحة والتي تحتاج لميزانية مالية كبيرة لصيانتها و إعادة بنائها و تشغيلها وهو الامر الذي يحتاج لدعم من السلطة التنفيذية بالدولة.