غوتيريش يدعو إلى احترام نتائج التصويت على اختيار الحكومة الموحدة

6 فبراير، 2021 10:28 ص
1

أخبار ليبيا 24

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لسلطة تنفيذية موحدة.

وقال غوتيريش، “إنه تم دعم الشعب الليبي في جهوده لبناء بلد مسالم ومزدهر”، مشيرا إلى أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح.

ودعا غوتيريش، جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت، مهنأ الأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء المعين على اختيارهم، متمنيا لهم النجاح في ولايتهم لقيادة البلاد فيما تبقى من المرحلة التحضيرية التي تسبق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

الوسوم
6 فبراير، 2021 10:28 ص
1

مقالات ذات صلة

ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وتكاثر السحب على أغلب مناطق البلاد

6 فبراير، 2021 10:13 ص

ترحيب أوروبي بتشكيل الحكومة الليبية الموحدة

6 فبراير، 2021 9:31 ص

بعد تضييق الخناق عليها .. داعش اعتمدت قصف المدنيين في بنغازي

5 فبراير، 2021 11:20 م

ويليامز: على رئيس الوزراء الجديد تقديم حكومته وبرنامجه يوم 26 فبراير

5 فبراير، 2021 9:13 م
زر الذهاب إلى الأعلى