غوتيريش يدعو إلى احترام نتائج التصويت على اختيار الحكومة الموحدة

أخبار ليبيا 24

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لسلطة تنفيذية موحدة.

وقال غوتيريش، “إنه تم دعم الشعب الليبي في جهوده لبناء بلد مسالم ومزدهر”، مشيرا إلى أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح.

ودعا غوتيريش، جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت، مهنأ الأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء المعين على اختيارهم، متمنيا لهم النجاح في ولايتهم لقيادة البلاد فيما تبقى من المرحلة التحضيرية التي تسبق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.