شركة البريقة تؤكد على وفرة الوقود بكميات كافية

أخبار ليبيا24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، أن الوقود متوفر بكميات كافية، لافتة إلى أن النواقل تفرغ شحناتها من وقود البنزين.

وقالت الشركة، إن ناقلة أنوار الخليج أنهت تفريغ كامل شحنتها من وقود البنزين وغادرت مساء الأمس ورست مكانها الناقلة أنوار أفريقيا بحمولتها البالغة 34 مليون لتر من وقود البنزين، وبدأت في عملية التوزيع والضخ على شاحنات شركات التوزيع ومباشرة للمحطات.

وأوضحت الشركة، أن الناقلة أنوار ليبيا متوقع وصولها مساء اليوم على منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري، مشيرة إلى أن العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع مستمرة والوقود متوفر، وإن عملية استمرار الإمدادات من مستودعات الشركة كذلك مستمرة.

وطالبت الشركة، المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى خلق أزمة ليس لها مبرر تنعكس على المواطن البسيط.

وأكدت أن عمليات التوزيع المباشر من الميناء سببه خروج الخزانات الاستراتيجية التابعة للشركة عن العمل بسبب تعرضها للتدمير جراء الحروب والاشتباكات المسلحة، ما يجعلها تحتاج لميزانية مالية كبيرة لصيانتها وإعادة بنائها وتشغيلها.